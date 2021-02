Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso si riavvicinano per il bene del Napoli, dopo la sfida con la Juve sono arrivati i complimenti.

Uno vecchio spot recitava: “Una telefonata ti allunga la vita“, in questo caso è una partita ad allungare la ‘vita’ di Gennaro Gattuso che ha incassato i complicati di Aurelio De Laurentiis, come scrive il Corriere della Sera. Dopo la sconfitta col Verona, passando per quella in Supercoppa con la Juve ed in Coppa Italia con l’Atalanta, il rapporto tra presidente ed allenatore del Napoli si erano più che raffreddati. Tanto da spingere Gattuso a fare qualche dichiarazione ‘tosta’ diretta alla società.

Ma nel calcio i risultati sono quasi tutto ed allora una vittoria con la Juve può significare veramente tanto. Così Gattuso e De Laurentiis provano un riavvicinamento dopo Napoli-Juve. Corriere della Sera fa sapere che c’è stata una stretta di mano tra allenatore e presidente ed anche i complimenti del patron della SSCN. “Bravi tutti” ha detto De Laurentiis, riferendosi alla prestazione di Insigne compagni. I calciatori hanno corso e lottato, a dimostrazione che continuano a sostenere il tecnico. Un segnale importante che De Laurentiis voleva vedere per evitare di prendere decisioni drastiche come l’esonero.