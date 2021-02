Infortunio Lozano: rischio lungo stop, Gattuso in ansia

Hirving Lozano dopo l’infortunio con la Juve rischia un lungo stop, si parla di 4 settimane. Il calciatore oggi farà esami strumentali.

Non c’è pace in casa Napoli con l’infortunio di Hirving Lozano a tenere in ansia Gennaro Gattuso. Il messicano si è fatto male al termine della partita con la Juventus, ma nonostante tutto è rimasto in campo fino alla fine, molto probabilmente peggiorando anche le sue condizioni. Oggi il calciatore si sottoporrà ad esami strumentali, ma c’è pessimismo per il suo recupero. Alle porte c’è la gara d’andata dei Sedicesimi di Europa League e Gattuso potrebbe perdere anche Lozano.

Secondo quanto scrive Repubblica addirittura Lozano per l’infortunio rischia circa 3/4 settimane di stop. Se confermato farebbe saltare a Lozano il doppio confronto con il Granada, ma anche le partita con Atalanta e Benevento. Sarebbe una vera e propria mazzata per il Napoli che deve fare i conti già con le assenze forzate di Mertens, Koulibaly, Demme, Hysaj, Ghoulam e Manolas. Inoltre preoccupano pure le condizioni di Ospina, che si è fermato prima del fischio d’inizio di Napoli-Juve ed anche quelle di Lorenzo Insigne che deve fare i conti con un affaticamento muscolare, ma anche per il capitano bisogna approfondire per dare una diagnosi precisa.