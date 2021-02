Gazzetta – Fastidio alla coscia sinistra per Insigne: infortunio da valutare

Lorenzo Insigne alle prese con un nuovo infortunio, il capitano del Napoli ha sentito un fastidio alla coscia sinistra nel match con la Juve.

L’infermeria del Napoli continua a riempirsi, già prima della sfida con la Juve il tecnico Gennaro Gattuso aveva 6 assenti, a cui si è aggiunto Ospina prima del fischio d’inizio del match. Ora c’è anche l’infortunio di Lorenzo Insigne da valutare, il calciatore napoletano ha sentito un fastidio alla coscia sinistra che dovrà essere valutato nelle prossime ore. Giovedì c’è il match d’andata di Europa League con il Granada e bisogna capire se il capitano del Napoli, che con la Juve ha segnato il suo gol numero 100 in maglia azzurra, potrà essere in campo.

Secondo quanto scrive Gazzetta l’infortunio di Insigne non dovrebbe essere molto grave un “affaticamento che non gli impedirà di essere in campo giovedì sera in Europa League col Granada“. Una buona notizia per Gennaro Gattuso che con ogni probabilità dovrà fare a meno anche di Hirving Lozano. Il calciatore messicano si è infortunato sempre durante la partita vinta con la Juventus, ma il suo infortunio è molto più grave rispetto a quello di Insigne. Per Lozano si parla di un lungo stop che accorcia ancora di più la rosa di Gattuso.