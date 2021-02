De Laurentiis negli spogliatoi prima di Napoli-Juve: importante notizia per Gattuso

Aurelio de Laurentiis ha confermato Gennaro Gattuso come tecnico del Napoli prima della sfida di campionato con la Juve.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sta dando numerosi segnali di vicinanza alla squadra in questo periodo di difficoltà. Secondo quanto riferisce Repubblica il patron del Napoli ha fatto visita ai giocatori prima del match di campionato con la Juve. In quel frangente De Laurentiis ha confermato pubblicamente Gattuso alla squadra, facendo sapere che il tecnico calabrese sarebbe rimasto l’allenatore del Napoli anche in caso di risultato negativo. Poi, ovviamente, la vittoria ha migliorato le cose.

La conferma di De Laurentiis per Gattuso è sicuramente un segnale importante, una presa di posizione da parte della società che ha messo un punto fermo: si va avanti con Gattuso. La squadra ha poi risposto sul campo con una prestazione di grande intensità e sofferenza. Altro buon segnale da parte di Gattuso che deve fare i conti con l’emergenza infortuni e che quindi ha bisogno di un po’ di serenità. Solo negli ultimi giorni Gattuso ha perso Koulibaly, Mertens, Demme, Manolas, Ghoulam e Hysaj. Da valutare ci sono Ospina, Insigne e soprattutto Lozano che rischia un lungo stop. Insomma una situazione tutt’altro che semplice per il tecnico del Napoli.