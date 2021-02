Veretout al Napoli, De Laurentiis offerta da far tremare i polsi

Il Napoli voleva acquistare Jordan Veretout dalla Roma, il presidente Aurelio De Laurentiis ci ha provato nel mercato estivo.

Arriva un retroscena sull’interessamento del Napoli per Jordan Veretout. Il presidente Aurelio de Laurentiis ha fatto un tentativo concreto per prendere il calciatore, individuato come tassello importante per rafforzare la rosa di Gennaro Gattuso. Secondo quanto scrive Repubblica era “settembre, il campionato fermo e il mercato irritualmente aperto fino all’autunno. Il Napoli aveva appena fatto arrivare a Veretout un’offerta da far tremare i polsi: lo voleva Gattuso ma soprattutto il presidente De Laurentiis, suo grande estimatore“.

Ma è proprio a quel punto che è intervenuto Fonseca ed ha parlato con il calciatore convincendolo che a Roma poteva essere fondamentale. L’allenatore giallorosso ha deciso di puntare con decisione su Veretout, dandogli ampie garanzie. La presa di posizione del tecnico della Roma ha convinto ulteriormente i vertici societari giallorossi che hanno quindi deciso di tenersi stretto il centrocampista. Attualmente si parla anche di un incontro con il manager di Veretout, Mario Giuffredi per un adeguamento e prolungamento di contratto.