Gazzetta – Insigne-Gattuso ed il gesto passato inosservato

Lorenzo Insigne sempre più capitano e leader del Napoli, grazie anche a Gennaro Gattuso che gli ha dato ampia fiducia.

Da quando è arrivato sulla panchina del Napoli, Gennaro Gattuso ha deciso di puntare su Lorenzo Insigne non solo per le sue qualità tecniche, ma anche sotto il profilo umano. Il capitano del Napoli è stato legittimato sempre di più come leader anche grazie all’azione del tecnico calabrese. Insigne contro la Juventus si è liberato di una sorta di peso, non solo ha messo a segno il suo gol numero 100, ma è anche riuscito a sfatare il tabù dei rigori sbagliati contro i bianconeri, l’ultimo quello in Supercoppa.

Quella rete di “Insigne ha restituito un po’ di tranquillità all’ambiente e ha evitato a Gattuso altri giorni di passione” scrive Gazzetta che mette in evidenza anche “l’abbraccio finale tra l’allenatore e il capitano è stata una bella immagine, è servito anche per allontanare il sospetto che tra i due il rapporto non funzionasse”. Insigne è oramai fondamentale per il gioco del Napoli di Gattuso, ecco perché il tecnico azzurro è in ansia dopo il fastidio alla coscia avvertito dal capitano. Giovedì c’è il match con il Granada e Gattuso deve fare già i conti con tante assenze, tra cui quella di Lozano.