Fabian Ruiz giocherà titolare nella sfida di Europa League tra Granada e Napoli in programma giovedì e valida per Sedicesimi di finale.

Fabian Ruiz torna titolare nella formazione del Napoli che affronta il Granada, il calciatore spagnolo ha superato il problema Covid ed ha giocato anche circa 20 minuti con la Juventus. Il tecnico Gennaro Gattuso ora potrà contare di nuovo Fabian Ruiz in un momento di grande emergenza, in cui ci sono tante indisponibilità, l’ultima quella di Lozano che rischia un lungo stop. Contro il Granada non sarà di certo una partita semplice, ma a causa delle tante assenze non si potranno fare troppe rotazioni. Gattuso sta pensando anche ad un rientro da titolare di Petagna insieme con Fabian Ruiz e Meret.

Ecco quanto scrive Repubblica: “Avrà spazio ancora Meret che ha sfruttato la chance con i bianconeri: si è rilanciato con una prestazione di alto livello e proverà a ripetersi anche contro il Granada. Gattuso spera di ricevere buone notizie da Demme: il centrocampista tedesco è l’unico degli assenti che ha qualche chance di recuperare. Sarebbe un rientro importante per avere un’alternativa preziosa in mediana. L’allenatore azzurro sta pensando a qualche cambio: Fabian e Elmas scalpitano per una maglia. Potrebbe avere una chance Lobotka, qualora Demme partisse soltanto dalla panchina“.