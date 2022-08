De Maggio confessa: “Chiedo scusa a Ndombele, ho sbagliato”

Tanguy Ndombele si è messo subito in mostra con la maglia del Napoli in occasione dell’amichevole contro la Juve Stabia. La fucilata, che è valsa il vantaggio nel secondo tempo, e tante giocate di rilievo hanno palesato a tutti l’estro di un calciatore che è reduce da una stagione negativa ma sul cui valore non si può obiettare nulla. Il talento francese sarà una importante arma nella compagine dell’allenatore Luciano Spalletti. Un retroscena è stato rivelato dal giornalista Valter De Maggio che, nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, ha confessato: “Devo recitare il mea culpa per quanto ho affermato sul centrocampista Ndombele e non ho problemi a riconoscere il mio errore su certe mie valutazioni”.

“Avevo detto che non avrei mai toccato un centrocampo con Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Piotr Zielinski per fare entrare Ndombele. Dopo avere visto quanto ha fatto l’ex Tottenham contro la Juve Stabia, ho cambiato idea. Come si può tenere fuori uno come un giocatore simile? Il calciatore francese, per le qualità che ha, deve assolutamente essere protagonista anche del nuovo Napoli targato Luciano Spalletti”. Lo ammette De Maggio che, quindi, è stato colpito dalle qualità dell’atleta di proprietà del Tottenham.