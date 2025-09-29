Milan-Napoli 2-1: gol e highlights
Conte non fa drammi: «Napoli, sconfitta dura ma utile a crescere»
La prima sconfitta in campionato, la seconda stagionale dopo quella di Manchester contro il City, brucia ma non toglie il primato: il Napoli resta in vetta, agganciato però da Roma e Milan, nuovo concorrente dichiarato per la volata scudetto. «Mi dispiace aver concesso subito due gol – spiega Conte – ma si tratta di situazioni di squadra e non solo di reparto. A San Siro non è mai semplice partire in salita, però la squadra mi è piaciuta: abbiamo pressato alto, creato occasioni. Certo, ultimamente subiamo troppo: due reti anche con il Pisa. Bisogna lavorare e migliorare».
Le analisi di Conte
Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico azzurro ha rimarcato la necessità di crescere nell’attenzione collettiva: «Si attacca e si difende tutti insieme. Il Milan ha grande qualità a centrocampo, ci sta che ti punisca, ma serve più concentrazione». Sul giovane Marianucci, titolare a sorpresa al posto di Beukema, Conte ha difeso la sua scelta: «È un ragazzo che si allena bene, ha meritato l’occasione. Queste partite servono alla sua crescita e a quella di Gutierrez».
Il caso De Bruyne
Tra i temi trattati, anche la reazione di Kevin De Bruyne al momento della sostituzione. «Mi auguro fosse contrariato per il risultato – ha detto Conte – se invece lo fosse per altro, ha sbagliato persona». Un passaggio che, come sottolinea ancora Mandarini nel Corriere dello Sport, fotografa la tensione di una serata complicata.
L’emergenza in difesa
L’analisi del post-Milano lascia spazio subito al futuro. Il Napoli si prepara alla Champions e alla sfida contro lo Sporting Lisbona, in programma mercoledì al Maradona. Un appuntamento da non fallire per riscattare il ko di Manchester e rilanciarsi in classifica. Ma l’allarme è totale in difesa: Rrahmani e Buongiorno out per problemi muscolari, Di Lorenzo squalificato, Spinazzola e Olivera in forte dubbio. Inoltre, come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Mazzocchi e Marianucci non sono nella lista Uefa, riducendo ulteriormente le soluzioni.
Verso la Champions
La cronaca firmata da Mandarini per il Corriere dello Sport evidenzia come il Napoli arrivi al bivio europeo tra entusiasmo da ritrovare e difficoltà da gestire. Lo stadio sarà sold out, ma Conte dovrà inventare una retroguardia d’emergenza per non sprecare una partita già cruciale nel percorso continentale.