Mesto: “Ostigard il miglior acquisto del Genoa ma giocare a Napoli è diverso”

Giandomenico Mesto ha collaborato quest’anno nel Genoa ed ha potuto vedere da vicino le qualità di Leo Ostigard. Secondo l’ex calciatore del Napoli, l’acquisto del norvegese è un atleta molto utile per il club partenopeo. A Radio Kiss Kiss Napoli, rispondendo alle domande di Walter De Maggio, Mesto rivela: “Credo che sia stato il miglior acquisto del Genoa. Di sicuro i tifosi del Grifone si aspettavano qualcosa di diverso ma è andata male. Leo (Ostigard ndr) ha risposto al meglio: è un difensore che ha dimostrato delle ottime qualità. Ha giocato benissimo ma va detto che gli serve tempo per integrarsi nella nuova realtà. Ha le carte in regola per fare bene ma senza dubbio giocare a Napoli è diverso. Le potenzialità ci sono e vediamo se le esprime anche a Napoli“.

L’ex esterno classe ’82 di Monopoli, che nel Golfo di Napoli si è resto protagonista di tante scorribande sulla fascia dal 2012 al 2015, si sofferma anche sul possibile addio di Mertens che tanto sta facendo penare il Vesuvio: “Doloroso. La fine del rapporto tra Dries ed il Napoli farà male ad entrambe le parti. Per la sostituzione si parla di Gerard Deulofeu, penso che Mertens sia una categoria diversa rispetto allo spagnolo”.