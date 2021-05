Mediaset – Frenata Spalletti, per il Napoli c’è Conceicao

Nuovo allenatore Napoli con il nome di Sergio Conceicao che viene caldeggiato da Sportmediaset. Sul portale sportivo viene scritto che il tecnico del Porto è in vantaggio su tutti gli altri per allenare il Napoli nella prossima stagione. Secondo Sportmediaset l’opzione Conceicao per il Napoli era balzata come una indiscrezione nei giorni scorsi, ma ora sta prendendo sempre più vigore. Citando fonti di media portoghesi si dice addirittura che l’allenatore la prossima settimana potrebbe arrivare in Italia per parlare con la dirigenza partenopea, anche se pure la Lazio ci ha fatto un pensiero. I biancocelesti stanno pensando ad un sostituto di Simone Inzaghi.

Conceicao non rinnova: c’è il Napoli

A dare uno scossone al nome del tecnico portoghese è stato il mancato accordo per il rinnovo di contratto con il Porto. L’allenatore che ha fermato la Juventus in Champions League sembrava pronto a rinnovare fino al 2023 ma non è arrivata la firma. Il contratto di Conceicao con il Porto scade il 30 giugno del 2021. Secondo Sportmediaset Sergio Conceicao è in pole per guidare il Napoli nella prossima stagione anche perché la “trattativa Spalletti ha subito una brusca frenata e l’opzione Inzaghi non convince D Laurentiis, soprattutto per questioni tattiche, visto che il 3-5-2 dell’allenatore piacentino difficilmente si adatterebbe agli uomini a sua disposizione (Insigne e lozano su tutti”. Intanto A Bola fa sapere che la trattativa per portare Conceicao al Wolverhampton è definitivamente tramontata, quindi il tecnico portoghese sta cercando una panchina per il prossimo anno.

A confermare la notizia di un interesse del Napoli per Conceicao c’è il tweet di Paolo Bargiggia che parla di un contatto allacciato tra società e tecnico. Il giornalista specifica che anche la Lazio sta seguendo l’allenatore portoghese come alternativa a Gattuso.