Sospetti sulle scelte di Rizzoli per gli arbitri dell’ultima di campionato

Non si è dimenticato quasi di nessuno Rizzoli nel commiato di fine anno. Sulle ultime scelte del designatore ribolle il web e c’è il rischio che per il clamore suscitato anche su FB, qualche buontempone dell’informazione potrebbe indignarsi e chiedere la squalifica del popolo di internet, come richiesto anche per Mihajlovic. Su Twitter è riportato anche un grafico delle designazioni arbitrali, tanto ad intendere quanto sia informato il popolo della rete. Mancano solo Mazzoleni e Calvarese ma ci sono proprio tutti. Non manca nemmeno Irrati dopo la straordinaria performance da numero uno al mondo, così raccontano, tenuta al VAR di Juventus – Inter del 15 maggio 2021.

RIZZOLI SOSTIENE FABBRI

Dopo solo 4 giorni da uno dei più disastrosi arbitraggi della storia del calcio e dalle scompisciate risate fatte all’estero, il direttore pistoiese ha anche arbitrato la delicata gara fra Lecce e Venezia della semifinale di ritorno Playoff di Serie B. Sicuramente, coi tempi che corrono, c’è il rischio d’incorrere in una squalifica ma non è azzardato pronosticare la gara di Supercoppa fra Juventus e Inter diretta da Irrati, magari con Calvarese al VAR. D’altronde Valeri che non ha segnalato il rigore su Pessina e il fallo di Cuadrado nella finale di Coppa Italia dirige proprio la Juventus a Bologna. Con Valeri non ci sarà Massa ma per l’arbitro ligure ci sarà gloria al VAR di Sassuolo – Lazio. Per Fabbri è prevista una giornata di apparente relax; da Napoli – Cagliari, passando anche per la Serie B, Rizzoli non ha mai potuto fare a meno di lui.

BOLOGNA, JUVE E ATALANTA

Dopo 2 reti regolari cancellate dalla storia pedatoria e 2 rigori non visti, non essendo in programma altre gare delicate in zona retrocessione, il direttore ravennate sarà IV Uomo in Bologna – Juventus. C’è gloria e impegno ancora per Aureliano dopo le fatiche non fatte al VAR di Lazio – Torino, con il gol regolare di Immobile annullato e 2 rigori da fischiare contro il Torino ma non segnalati a Fabbri. Per Aureliano, Rizzoli ha pensato bene di impiegarlo al VAR della delicata gara fra Atalanta e Milan. A Bergamo ci sarà anche il ritorno di uno stoico Doveri, reduce dall’epica partita fra Benevento e Cagliari che ha inflitto un ulteriore colpo ai sanniti verso la serie cadetta.

Rizzoli non si è dimenticato nemmeno degli assistenti Longo e Valeriani e li ha designati per la gara fra il Napoli ed il Verona diretta dal direttore padovano Chiffi. Longo e Valeriani, come fa sapere anche il popolo di internet erano presenti ad assistere Calvarese in Juventus – Inter della settimana prima. Sempre come ci racconta il popolo di FB, Valeriani era anche assistente di Fabbri in Napoli – Cagliari con lo straordinario annullamento del gol di Osimhen. All’AVAR di Napoli – Verona ci sarà Cecconi che era assistente, in compagnia di Tegoni, di Fabbri in Lazio – Torino.