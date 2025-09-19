Manchester City-Napoli 2-0: gol e highlights

MANCHESTER – Amarezza, rabbia e un pizzico di orgoglio. Così Antonio Conte ha commentato la sconfitta del Napoli all’Etihad, nel ritorno in Champions League contro il Manchester City. «Sinceramente, e io sono sempre molto onesto – ha spiegato – nei primi venti minuti avevo avuto la sensazione di poter essere pericolosi. Sono contento dell’abnegazione, della voglia e dell’atteggiamento positivo che ho riscontrato sin da quando siamo arrivati a Manchester».

Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico non nasconde il rammarico: «L’espulsione al 21’ di Di Lorenzo ha chiaramente orientato la serata. Già in parità numerica contro questa squadra è dura, figurati in dieci per ottanta minuti. Per Politano, tra l’altro, la serata è cambiata totalmente: non è un quinto, ma uno che si abbassa, e non può stare fisso in quella posizione. Ci siamo snaturati, ma sapevamo che sarebbe stata difficile».

«In undici sarebbe stata un’altra partita»

Nelle parole raccolte da Mandarini per il Corriere dello Sport resta forte la convinzione che la gara avrebbe avuto un altro volto in parità numerica: «Tutti noi abbiamo l’amaro in bocca. Avevamo preparato la partita bene, ma l’inferiorità ha rovinato tutto. Non so se il rosso sia giusto o meno, non ho rivisto l’episodio. In venti minuti, però, ho visto un grande atteggiamento: in undici contro undici avrebbero avuto difficoltà contro di noi».

Conte ha parlato anche della sostituzione forzata di De Bruyne: «A volte il destino è beffardo. Mi è dispiaciuto, mi sono privato del suo apporto e gli abbiamo tolto la soddisfazione di giocare gran parte della partita nel suo vecchio stadio».

De Laurentiis e il film “Ag4in”

All’Etihad era presente anche Aurelio De Laurentiis. Come racconta ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, il presidente ha presentato “Ag4in”, il film sul quarto scudetto in uscita mercoledì: «Abbiamo lavorato duramente tutto l’anno, sperando di far vibrare i tifosi di emozioni». Sul Napoli, De Laurentiis ha aggiunto: «Siamo partiti bene in campionato e questa è solo la prima partita di Champions. Confido nelle capacità di Conte e dei nove acquisti. Nei prossimi quattro anni vogliamo costruire stadio e centro sportivo».

Verso il Pisa

Chiusa la parentesi europea, gli azzurri tornano a concentrarsi sulla Serie A. Come riferisce il Corriere dello Sport con l’inviato Fabio Mandarini, il Napoli sarà in campo lunedì al Maradona contro il Pisa (ore 20.45), nella quarta giornata. In palio il primato in classifica, oggi condiviso con la Juventus. La squadra, dopo aver trascorso la notte a Manchester, rientrerà a Capodichino intorno all’ora di pranzo. Possibile turnover in vista degli impegni ravvicinati, con il ritorno di Mazzocchi e Marianucci, mentre restano da valutare le condizioni di Rrahmani.