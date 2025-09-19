Il mister tira un sospiro di sollievo: recupero importante per Milan-Napoli | Può essere l’uomo decisivo
Recupero in extremis in vista della sfida tra Milan e Napoli. Adesso il mister potrà contare nuovamente sulle sue doti.
Il big match tra Milan e Napoli è pronto, a diversi giorni di distanza ( si giocherà il 28 settembre), a regalare emozioni. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del recupero di un uomo chiave. La sua presenza offre nuove soluzioni tattiche e maggiore equilibrio alla squadra. Il suo ritorno ha riportato entusiasmo nello spogliatoio.
L’avvio di campionato del Milan è stato altalenante, con buone prestazioni alternate a un passaggio a vuoto che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. La squadra ha mostrato una solidità difensiva a tratti convincente, ma talvolta è mancata incisività sotto porta. La squadra è in cerca di ulteriori conferme anche perché non essendo impegnata in competizione europee, può dare il massimo in campionato.
Il Napoli, dal canto suo, ha iniziato la stagione con un piglio deciso, confermando la mentalità vincente della scorsa annata. La squadra di Conte ha dato subito prova di grande solidità e di una qualità offensiva tra le più temibili della Serie A. Gli attaccanti si sono messi in mostra con gol e giocate spettacolari, confermando il feeling con la rete.
La sfida di San Siro, quindi, si preannuncia come un crocevia importante per entrambe le squadre: il Milan cerca continuità e vuole rilanciarsi definitivamente, mentre il Napoli punta a consolidare la propria leadership. Il recupero dell’uomo chiave alza il livello tecnico e mentale della partita.
Si preannuncia una battaglia
Per il Milan sarà fondamentale sfruttare al meglio l’apporto dei propri uomini di qualità e mantenere alta la concentrazione nei novanta minuti. Il sostegno del pubblico di San Siro potrà fare il resto, creando quell’atmosfera che spesso trascina i rossoneri nei momenti chiave.
Il Napoli, invece, arriverà con la consapevolezza di poter imporre il proprio gioco, forte della condizione fisica e della fiducia accumulata in questo avvio di campionato. La squadra ha dimostrato di saper reagire anche nei momenti difficili che sono stati veramente rari perché Conte ha sempre schierato la formazione migliore.
La decisione
Nello specifico, in merito al recupero in extremis, il Giudice Sportivo ha sanzionato Massimiliano Allegri con una sola giornata di squalifica, a seguito della protesta accesa e del lancio della giacca durante la gara contro il Bologna. Il tecnico del Milan dovrà quindi saltare la prossima trasferta, in programma a Udine, dove non potrà guidare i suoi dalla panchina.
Nonostante l’assenza, Allegri potrà tornare regolarmente in panchina per la sfida di cartello contro il Napoli, uno degli appuntamenti più importanti della stagione. La squalifica, dunque, non priverà la squadra del suo allenatore in un match cruciale per la lotta ai vertici della classifica.