LDT – Tifosi del Napoli criticano aspramente gli arbitraggi contro gli azzurri: “Rompiamo il silenzio”

LDT -Lettere dai tifosi. Una lettera di alcuni tifosi del Napoli giunta alla redazione di Napolipiu.com esprime dure critiche per il trattamento arbitrale riservato alla squadra partenopea e il silenzio della dirigenza di fronte a queste presunte ingiustizie.

Doppio metro di giudizio

Salve Direttore, avremmo voluto scriverle su un giornalismo italico ultimo in Europa per libertà di stampa ma ci accontentiamo solo di citare il penoso mainstream meridionale e napoletano. Al Nord se le cantano e se le suonano a loro vantaggio e qui da noi, in perfetto stile coloniale, ci aggreghiamo all’andazzo di un Nord che sfrutta solo il Sud.

Non vogliamo tediarla con argomenti politici o sociali ma ci preme al momento evidenziare l’immensa discrepanza sportiva fra Nord e Sud. Noi non vogliamo elogiarla, non abbiamo alcuno interesse, ma è indubbio che siete l’unico sito che con cronache e moviole evidenziate le nefandezze arbitrali compiute contro il Napoli.

Gli altri preferiscono riportare dichiarazioni di altri (Tizio ha detto…, Pasquale ha fatto…, ecc…) come se loro non avessero visto le nefandezze di Orsato in Napoli – Torino o il vergognoso arbitraggio di Barcellona – Napoli.

La differenza col giornalismo di Milano

Fosse successo a Milano, Orsato sarebbe stato demonizzato a reti unificate e su tutti i giornali. Per settimane e mesi interi i media milanesi e nazionali avrebbero chiesto le dimissioni del designatore Rocchi.

Ricordate cosa accadde all’arbitro Serra per la norma del vantaggio in Milan – Brescia di qualche anno fa. Voi lo riportate spesso quello episodio perché poi il Napoli ci rimise lo scudetto con gli obbrobri di Orsato in Napoli – Milan.

Qua da noi si può fare di tutto contro il Napoli e poi c’è pure il solito buontempone dell’informazione nostrana che ci fa sapere che non è colpa di Orsato se il Napoli non ha vinto contro il Torino. Ma non è questo il punto. L’informazione sportiva a Napoli è questa e non possiamo farci nulla.

Siamo stupiti soprattutto dal silenzio ingiustificato della dirigenza azzurra. Come sia possibile che nessun dirigente napoletano si è fatto sentire dopo gli scandalosi arbitraggi di Orsato e di Makkelie.

L’accusa alla dirigenza

Come sia possibile che De Laurentis non abbia chiesto le immediate dimissioni del designatore UEFA dopo l’ennesimo scandaloso arbitraggio subito dal Napoli in Champions.

Il designatore Rosetti di Torino per le gare col Milan designò gli scandalosi Kovacs e Marciniak che di fatto buttarono fuori dall’Europa il Napoli con arbitraggi da inchiesta federale.

Quest’anno il designatore Rosetti di Torino si è ripetuto con Makkelie trasformando il Napoli nella nuova cenerentola di Champions. Possibile che arbitri tanto scarsi possano essere designati per una competizione tanto importante? Possibile che contro l’ennesimo obbrobrio subito il presidente del Napoli resti ancora una volta in silenzio?

Gennaro U., Bernardo I., Gaetano P., Umberto S., Antonio L., Giuseppe F., Enzo V.