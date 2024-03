Il Mattino: Tensione tra Osimhen e lo spogliatoio del Napoli per una sua scelta

Victor Osimhen sarebbe finito nel mirino dei compagni per un suo atteggiamento da “diva” e una decisione controversa che non è stata digerita dal gruppo.

CALCIO NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Victor Osimhen avrebbe creato tensioni all’interno dello spogliatoio del Napoli per un suo atteggiamento ritenuto da “diva” e una decisione controversa che non sarebbe stata digerita dai compagni di squadra.

L’atteggiamento poco gradito

Nonostante i tanti benefici concessi dalla società, come le cure in Nigeria e ferie extra, Osimhen non avrebbe ripagato in campo le attenzioni ricevute. Un atteggiamento da “stracoccolato” e “strapagato” che lo spogliatoio non avrebbe gradito.

La decisione controversa

In particolare, viene citata la scelta del nigeriano di non andare nemmeno in panchina contro il Genoa dopo il rientro dalla Coppa d’Africa. Una decisione presa con società e manager che avrebbe mandato su tutte le furie i compagni, rimasti profondamente contrariati.

Un leader divisivo

Il quotidiano sottolinea come Osimhen mostri di vestire “i panni della superstar” nonostante le deludenti prestazioni, risultando così un leader “fastidioso” e addirittura “divisivo” all’interno del gruppo.

La sfiducia di Kvaratskhelia

Questo clima di tensione potrebbe aver influito persino su Kvaratskhelia, apparso “scontento, sfiduciato, senza stimoli” forse anche a causa dei comportamenti sopra le righe del compagno di reparto.

In sintesi, Osimhen sarebbe finito nel mirino dello spogliatoio per i tanti benefit ottenuti senza ripagare in campo e per una scelta relativa alla sfida contro il Genoa che avrebbe diviso ulteriormente l’ambiente, minando la compattezza del gruppo agli occhi dei compagni.