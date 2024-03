Kiss Kiss Napoli: Conte in pole per la panchina del Napoli, ottimo rapporto con ADL. Piace anche Farioli

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Antonio Conte sarebbe il principale candidato per la panchina azzurra grazie al feeling con De Laurentiis e l’appeal della piazza.

CALCIO NAPOLI – Aurelio De Laurentiis si è già messo al lavoro per programmare la prossima stagione del Napoli e la principale decisione da prendere riguarda la guida tecnica. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, nella valutazione dei profili ci sarebbero alcune precise gerarchie.

Allenatore Napoli: Conte in pole position

Il grande obiettivo di De Laurentiis sarebbe Antonio Conte. L’ex allenatore di Inter e Juventus avrebbe un ottimo rapporto con il presidente azzurro e sarebbe attratto dalla passionalità della piazza partenopea. Inoltre, gradirebbe la struttura “snella” del Napoli con pochi interlocutori.

L’alternativa Farioli in ascesa

In caso di mancato arrivo di Conte, l’emittente radiofonica segnala un interesse crescente per Francesco Farioli, giovane tecnico italiano del Nizza reduce da un’ottima stagione.

La “carta” Calzona

Non va inoltre scartata l’ipotesi di una conferma di Francesco Calzona come traghettatore. Il suo futuro dipenderà chiaramente dai risultati ottenuti quest’anno dal Napoli.

Si valutano anche Italiano e Palladino

Radio Kiss Kiss riferisce infine di valutazioni in corso anche per altri due profili particolarmente apprezzati come Vincenzo Italiano del Sassuolo e Raffaele Palladino del Monza.

De Laurentiis, stando a quanto riferisce l’emittente radiofonica cittadina, è intenzionato ad analizzare con grande attenzione tutte le candidature disponibili, pur avendo individuato in Conte il sogno principale per la panchina del nuovo ciclo azzurro. Una decisione che influenzerà profondamente i futuri piani di mercato e il progetto tecnico-tattico della squadra.