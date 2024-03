De Laurentiis vuole Conte, ma valuta altre opzioni per la panchina del Napoli

Il presidente De Laurentiis non ha ancora abbandonato l’idea di portare Conte al Napoli, ma sta valutando anche Italiano, Palladino, Farioli e l’eventuale conferma di Calzona.

CALCIO NAPOLI – Aurelio De Laurentiis non molla la presa su Antonio Conte per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, l’ex allenatore di Inter e Tottenham rimane il grande sogno del patron azzurro, nonostante alcune divergenze emerse negli ultimi colloqui sui “principi fondatori del Progetto”.

Alternative di spessore

Il presidente non ha tuttavia intenzione di aspettare troppo Conte e sta valutando con attenzione diverse alternative di spessore. Vincenzo Italiano, allenatore del Sassuolo, è molto apprezzato per la sua filosofia di gioco e potrebbe rappresentare un “ponte” ideale per dare continuità al percorso intrapreso.

L’idea Palladino

Ma a stuzzicare De Laurentiis sarebbe anche un nome a sorpresa: Raffaele Palladino del Monza. L’allenatore napoletano, che al Maradona è arrivato solo da avversario, potrebbe convincere il patron con il suo modulo difensivo a 3, molto caro anche a Gasperini dell’Atalanta.

La “nouevelle vague” Farioli

Un’opzione più estera e affascinante sarebbe invece Francesco Farioli, 34enne tecnico del Nizza reduce da un’ottima stagione seppur ora in crisi. De Laurentiis sarebbe stato addirittura avvistato in Costa Azzurra per seguirlo da vicino.

E Calzona?

Infine, non va sottovalutata l’ipotesi di una conferma di Francesco Calzona come traghettatore, qualora riuscisse a centrare un traguardo importante come la qualificazione in Champions League.

De Laurentiis appare determinato a non farsi trovare impreparato e sta vagliando con grande attenzione numerosi profili italiani e stranieri, giovani e affermati, pur continuando a coltivare il sogno Conte. Le prossime settimane saranno decisive per definire il nuovo corso tecnico del Napoli.