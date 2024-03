I piani del Napoli sul mercato: i nomi per rinforzare la rosa

Il Napoli dovrà affrontare diverse cessioni importanti e lavorare per rimpiazzare i partenti: Osimhen, Zielinski e l’erede di Kim le priorità.

CALCIO NAPOLI – La prossima sessione di calciomercato sarà cruciale per il Napoli. Il club partenopeo dovrà infatti affrontare alcune cessioni pesanti e lavorare per rimpiazzare al meglio i partenti, con l’obiettivo di rinforzare adeguatamente la rosa.

Le cessioni di Osimhen e Zielinski

Come riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo mercato ripartirà più o meno da dove si è interrotto dopo la conquista dello scudetto. In particolare, due casi spinosi saranno quelli di Victor Osimhen, annunciato in partenza dallo stesso De Laurentiis, e Piotr Zielinski, già di proprietà dell’Inter a parametro zero.

La caccia all’erede di Kim

Oltre alle cessioni dei due big, il Napoli dovrà risolvere la questione relativa al sostituto di Kim Min-jae, il cui addio ha aperto un vero e proprio buco nella difesa azzurra. Natan, arrivato in estate dal Brasile, non ha convinto fino ad ora e a gennaio si era pensato a Nehuen Perez dell’Udinese, prima di lasciar cadere la pista.

Il piano di rinforzi

Il club partenopeo dovrà quindi muoversi su più fronti per rinforzare adeguatamente la rosa. Oltre all’erede di Kim, si cercheranno rinforzi in attacco e a centrocampo per rimpiazzare le probabili partenze di Osimhen e Zielinski. In pole per gli arrivi ci sarebbero David e Sudakov, ma la strategia di mercato è ancora tutta da definire.

Programmazione e tempistiche

Un vantaggio per il Napoli sarà sicuramente quello di avere molto tempo a disposizione per programmare al meglio le prossime mosse di calciomercato. Con una programmazione anticipata e mesi a disposizione, il club potrà sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno.