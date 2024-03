Calzona sul suo futuro: “Nessuna offerta per la prossima stagione”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli e CT della Slovacchia, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto proposte da altri club per il prossimo anno.

Francesco Calzona, attuale allenatore del Napoli e contemporaneamente commissario tecnico della nazionale slovacca, ha fatto il punto sulla sua situazione contrattuale in vista della prossima stagione.

Nessuna proposta ricevuta finora

Parlando dalla Slovacchia dove si trovava per convocare i giocatori per le prossime gare, Calzona ha dichiarato: “Ad oggi non è ancora arrivata nessuna proposta per la prossima stagione, quindi inutile starne a parlare”.

Il doppio incarico e il futuro

Il tecnico attualmente ricopre i due ruoli di allenatore del Napoli e CT della Slovacchia. Riguardo a un eventuale cambio di panchina, ha spiegato: “Se arriverà un’offerta come allenatore deciderò insieme alla Federazione slovacca cosa è meglio fare”.

Rinnovo o addio al Napoli?

Le parole di Calzona lasciano così aperte tutte le opzioni sul suo futuro professionale. Un eventuale rinnovo con il Napoli non è escluso, così come un possibile addio agli azzurri per una nuova avventura da allenatore di club.

Attesa per sviluppi nelle prossime settimane

Con il campionato ormai agli sgoccioli, è probabile che nei prossimi giorni emergano novità sulle strategie del Napoli e sulla posizione dello stesso Calzona, nell’ottica di programmare al meglio la prossima stagione.

Per il momento il tecnico ha gelato le voci circolate finora, ribadendo di non aver ancora ricevuto offerte ufficiali e rimandando ogni discorso al termine degli impegni con la Nazionale slovacca.