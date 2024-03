Auriemma attacca De Laurentiis: “Non ha azzeccata una quest’anno col Napoli”

Il giornalista Raffaele Auriemma critica aspramente il presidente De Laurentiis, principale responsabile secondo lui del fallimento stagionale del Napoli.

Il giorno dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League contro il Barcellona, il noto giornalista Raffaele Auriemma non le manda a dire e punta il dito contro il principale artefice, a suo dire, del disastro stagionale azzurro: il presidente Aurelio De Laurentiis.

Auriemma su Twitter: “De Laurentiis non ha azzeccata una”

Attraverso un post su Twitter, Auriemma sposta l’attenzione dalle polemiche arbitrali e dalle prestazioni dei calciatori per additare le responsabilità della proprietà: “Fate bene a prendervela con l’arbitro, Garcia, Mazzarri, Osimhen e Kvaratskhelia. Eppure non sono loro i problemi del Napoli. Di chi le colpe? Sicuramente di De Laurentiis che quest’anno non ne ha azzeccata una”.

Le scelte sbagliate del patron

Secondo Auriemma quindi, al di là degli episodi contingenti, le principali colpe del fallimento del Napoli sono da ricercare nelle scelte sbagliate operate dal numero uno De Laurentiis nell’ultima stagione.

Dall’esonero di Spalletti agli acquisti deludenti

Fra gli errori principali contestati, probabilmente l’esonero dell’allenatore vincente Spalletti e il mancato rinforzo adeguato della rosa con gli acquisti che si sono rivelati ampiamente deludenti.

Le aspettative deluse dopo lo scudetto

Auriemma punta così il dito contro la gestione del presidente, reo di non essere riuscito a gestire al meglio l’annata post-trionfo per il Napoli, sciupando le grandi aspettative createsi dopo la conquista dello scudetto.

Un’accusa pesante da parte di uno dei giornalisti più ascoltati nell’ambiente napoletano, che scarica su De Laurentiis le principali responsabilità del disastro sportivo ed economico della stagione azzurra.