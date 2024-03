De Laurentiis nel mirino della Lega: 200mila euro di multa

Aurelio De Laurentiis è stato punito duramente dalla Lega Calcio con due multe da 100mila euro l’una per il prolungato silenzio stampa e le tensioni con i broadcaster.

CALCIO NAPOLI – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis finisce nel mirino della Lega Calcio per i suoi continui comportamenti polemici e i silenzi stampa imposti ai propri tesserati. Una stagione fallimentare per il club partenopeo si riflette nell’incontrollato nervosismo del patron azzurro.

La doppia multa salata

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lega si è stancata delle “insopportabili esternazioni di De Laurentiis” e ha deciso di punirlo con una doppia multa da 100mila euro l’una “dopo lo sciopero con DAZN”.

Un conto salato da 200mila euro

“Duecentomila euro in una settimana, ma fossero solo quelli…”, evidenzia il quotidiano romano. Un conto salato per i ripetuti silenzi stampa imposti da De Laurentiis ai suoi giocatori e staff.

Tensioni costanti coi broadcaster

Il numero uno azzurro è stato sanzionato per le continue tensioni e battibecchi con le emittenti televisive che detengono i diritti del campionato. Prima DAZN, poi l’irruzione in diretta a Sky per interrompere Politano.

Mentre i risultati sul campo sono stati fallimentari, con il Napoli fuori da tutte le competizioni, De Laurentiis sembra voler sfogarsi attraverso ripetuti scontri verbali e polemiche plateali con giornalisti e broadcaster. Un atteggiamento che gli è costato una doppia multa salatissima dalla Lega Calcio, stanca delle sue “insopportabili esternazioni”.