Quel misterioso oggetto nell’orecchio dell’arbitro di Barcellona-Napoli

Durante Barcellona-Napoli, Makkelie indossava uno strano dispositivo in un orecchio oltre all’auricolare. L’UEFA deve chiarire questa situazione anomala.

CALCIO NAPOLI – L’arbitraggio di Danny Makkelie in Barcellona-Napoli è finito nell’occhio del ciclone non solo per gli episodi discussi in campo, ma anche per una situazione alquanto insolita: l’olandese indossava uno strano oggetto in un orecchio oltre al classico auricolare per le comunicazioni arbitrali.

L’allarme di Mateu Lahoz

A notare per primo questa anomalia è stato l’ex arbitro spagnolo Mateu Lahoz, impegnato come commentatore tv della partita: “C’era qualcosa di strano nell’orecchio destro di Makkelie, probabilmente un dispositivo di comunicazione wireless oltre all’auricolare nell’altro orecchio“.

Difficoltà di interazione e controllo

Secondo Lahoz, avere entrambe le orecchie occupate da dispositivi avrebbe causato all’arbitro difficoltà nell’interazione con calciatori e nello stesso controllo del match: “Makkelie ha impiegato molto tempo per dare cartellini o indicazioni alle squadre. Non avevo mai visto nulla di simile prima“.

L’appello all’UEFA

Di fronte a questa situazione inedita, l’ex fischietto ha chiesto all’UEFA di fare chiarezza: “Un direttore di gara non può arbitrare essendo sordo in campo. Questa è una cosa che l’UEFA dovrebbe spiegare. Non puoi inibirti dai rumori dei giocatori avendo entrambe le orecchie coperte“.

Arbittaggio molto discusso

L’operato di Makkelie è stato molto discusso, soprattutto per il rigore negato al Napoli sul 2-1 che avrebbe riaperto la qualificazione. Questo nuovo “giallo” sul dispositivo misterioso alimenta ancora di più le polemiche.

Mentre le contestazioni continuano, con il Napoli che recrimina per l’arbitraggio subito, l’UEFA è chiamata a fare luce su quel secondo oggetto indossato da Makkelie oltre all’auricolare tradizionale. Una situazione inedita che alimenta i dubbi sull’operato del direttore di gara olandese in una partita ad altissima tensione.