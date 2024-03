De Maggio: “Se le cose non vanno bene al Napoli io lo dico, altri…”

Valter De Maggio risponde alle accuse di un tifoso su presunte critiche al Napoli, ribadendo la sua libertà di espressione nel giudicare la situazione.

CALCIO NAPOLI – Valter De Maggio, noto giornalista, ha risposto per le rime ad un tifoso del Napoli che lo aveva accusato di aver espresso giudizi troppo critici sulla situazione in casa azzurra, diversi da quelli di altri opinionisti.

“In questa radio vige la democrazia”

Durante la sua trasmissione a Radio Kiss Kiss, De Maggio ha ribadito: “In questa radio vige la democrazia, ognuno dice quello che vuole ed è così da sempre”. Rivendicando la piena libertà di esprimere il proprio pensiero.

“Non impedisco di dirlo, ma per me non è tutto bello”

Il giornalista ha ammesso di discostarsi da chi dipinge tutto rosa in casa Napoli: “Se qualcuno dice che è tutto bello, io non ci sto! Non impedisco di dirlo, ovvio, ma per me non è tutto bello”.

“Lo dico se le cose non vanno”

De Maggio ha sottolineato come l’anno scorso ha celebrato i meriti della squadra per lo scudetto. Mentre ora, di fronte a risultati negativi, si riserva il diritto di criticare: “Lo scorso anno abbiamo celebrato un capolavoro…Ma se oggi qualcuno dice che è tutto bello, io non ci sto!”.

“Forse c’è dell’altro…”

Chiudendo con una frecciata: “Fantasia? No, se qualcuno lo dice forse c’è dell’altro…”. Lasciando intendere possibili situazioni non note pubblicamente dietro le critiche.

De Maggio ha rispedito al mittente le accuse del tifoso, ribadendo il suo ruolo di opinionista libero di esprimere giudizi anche negativi qualora la situazione del Napoli lo richieda, senza doversi allineare per forza a certa “retorica” celebrativa.