La moviola distrugge l’arbitro Makkelie: Napoli penalizzato da due gravi errori arbitrali

L’arbitro Makkelie ha commesso due gravi errori ai danni del Napoli in Barcellona-Napoli: un rigore negato su Osimhen e un rosso non dato a Christensen.

CALCIO NAPOLI – La direzione di gara dell’arbitro olandese Danny Makkelie in Barcellona-Napoli finisce nel mirino della critica per due gravi sviste ai danni degli azzurri, come evidenziato dalla moviola del Corriere dello Sport.

Il rigore negato su Osimhen

“Osimhen finisce giù in area dopo un contatto con Cubarsi – si legge – L’attaccante sfiora il piede dell’avversario per primo, poi è Cubarsi ad andare sul piede di Victor. Per Makkelie troppo poco per il rigore ma è uno step on foot, ci stava il penalty”.

Il rosso mancato per Christensen

Makkelie avrebbe inoltre dovuto estrarre il cartellino rosso per l’entrata durissima di Christensen ai danni di Lobotka: “Brutta entrata, piede a martello sul collo del piede e la caviglia di Lobotka che si piega. Incerto Makkelie, arriva solo giallo dopo diversi secondi, l’impressione è che ci stava il rosso”.

L’arbitraggio horror di Makkelie

Un arbitraggio giudicato pessimo dal quotidiano romano: “Se è stato un arbitro di valore, Makkelie è rimasto ancorato al passato, con fischi in ritardo e valutazione tecnico-disciplinare non sufficiente”.

Due sviste gravi che avrebbero potuto indirizzare diversamente la sfida per il Napoli. La moviola inchioda Makkelie per una direzione di gara giudicata inadeguata per una sfida di tale importanza e molto penalizzante per gli azzurri.

Il direttore di gara olandese finisce quindi sulla graticola per non aver concesso un calcio di rigore che avrebbe riaperto la sfida ed espulso Christensen per un’entrata giudicata da rosso diretto. Errori gravi che avrebbero potuto cambiare l’esito del match.