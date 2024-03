De Laurentiis braccato dopo il ko: la reazione stizzita alla domanda “scomoda”

La reazione di De Laurentiis alla domanda sul fallimento stagionale del Napoli dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Barcellona.

CALCIO NAPOLI – La cocente eliminazione dalla Champions per mano del Barcellona ha scatenato la reazione stizzita del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all’uscita dal Camp Nou. Tutto è nato da una domanda diretta, forse troppo scomoda, di un giornalista presente.

La domanda scomoda a De Laurentiis

“Presidente, è da considerarsi una stagione fallimentare per gli obiettivi che vi eravate proposti?“. Questa la provocazione arrivata al patron azzurro da parte di un cronista di Pianeta Napoli.

Sguardo di fuoco e silenzio

Una domanda che ha fatto letteralmente tranciare De Laurentiis, il quale prima ha rivolto uno sguardo intimidatorio verso il giornalista, per poi proseguire dritto senza proferire parola, con un’espressione di sdegno e quasi di minaccia.

L’intervento dello staff

A rompere il silenzio è stato il responsabile della comunicazione del Napoli Nicola Lombardo: “Ma secondo lei… Poi tra l’altro non può nemmeno fare delle interviste”. Lo staff ha poi oscurato l’obiettivo della telecamera, chiudendo definitivamente il confronto con i media.

Altra doccia gelata mediatica

Un nuovo e plateale scontro con la stampa per De Laurentiis, dopo la rottura con DAZN e la scenata in diretta su Sky poche ore prima del match del Camp Nou. Un clima di tensione massima in casa Napoli.

La provocazione sul “fallimento stagionale” ha evidentemente toccato il nervo scoperto del presidente, ottenendo come unica reazione una sorta di “muro di gomma” sdegnato dopo l’amara pillola da digerire contro il Barça. Un atteggiamento che alimenta chiaramente polemiche e delusione nell’ambiente azzurro.