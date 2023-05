Napoli, cambio di programma: Lazio-Sassuolo vista sui tablet e non in hotel

I giocatori del Napoli e Spalletti hanno seguito la partita Lazio-Sassuolo sui loro tablet durante il viaggio verso l’hotel, invece che tutti insieme come era stato inizialmente pianificato.

Il Napoli ha dovuto cambiare i propri piani riguardo alla visione della partita Lazio-Sassuolo, con i calciatori azzurri che non sono riusciti a seguirla in hotel come era stato inizialmente previsto. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, “nelle previsioni c’era quello di vedersi tutti quanti la partita in hotel subito dopo la cena. Ed invece gran parte del match gli azzurri l’hanno vista sui rispettivi tablet mentre erano in viaggio per raggiungere, in ritardo, l’hotel che li sta ospitando in queste ore“.

Questo cambiamento di programma, non voluto da Spalletti e dalla squadra, non ha impedito agli azzurri di seguire attentamente il match dell’Olimpico. La vittoria della Lazio costringe il Napoli a dover fare almeno un punto questa sera alla Dacia Arena per diventare campione d’Italia, come sottolinea il quotidiano campano.

I giocatori del Napoli e Spalletti hanno preso atto della vittoria della Lazio senza particolari problemi o disappunto, consapevoli del fatto che vogliono conquistare il titolo sul campo. La squadra è concentrata e pronta per la sfida di stasera.