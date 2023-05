Poggioreale diventa Allianz Stadium: lo sfottò da Napoli- FOTO

Il carcere di Poggioreale diventa sede dell’Allianz Stadium, con tanto di indicazione stradale e colori bianco e nero per lo striscione.

Sta facendo il giro del web, con tanti sfottò annessi, la foto scattata da Emilio Coppola e pubblicata da Poalo Trapani che mostra uno striscione con la freccia a indicare il carcere di Poggioreale a Napoli e la scritta “Allianz Stadium”. In Italia il nome riporta allo stadio in cui gioca la Juventus di Massimiliano Allegri. La società è stata coinvolta in vicende giudiziarie, anche sportive, su cui bisogna ancora fare totale chiarezza e per le quale il club si è sempre dichiarato innocente.

Nonostante tutto non mancano gli sfottò come lo striscione di Poggioreale.