Cazzullo difende i tifosi del Napoli: “Vergognoso quello che stanno subendo”

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Volantini contro festeggiamenti Napoli: Cazzullo difende i tifosi azzurri.

Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, prende le difese dei tifosi del Napoli, esprimendo la sua disapprovazione nei confronti dei volantini diffusi in alcune città italiane, che invitano a non festeggiare la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Cazzullo sottolinea l’importanza dell’unità nazionale e del diritto di ogni cittadino di esprimere il proprio entusiasmo per la propria squadra del cuore, indipendentemente dalla città in cui si trovino.

“Nessuno può parlare a nome degli altri. L’identità non coincide con il tifo“, scrive Cazzullo, evidenziando come non tutti i cittadini delle città citate nei volantini siano tifosi delle squadre locali e che molti possano seguire squadre diverse, come il Napoli, o non essere interessati al calcio.

Cazzullo prosegue nel suo articolo, ribadendo il diritto dei tifosi napoletani di festeggiare la vittoria del loro club in qualsiasi città italiana o europea, senza che nessuno debba offendersi per tale motivo. Infine, l’autore sottolinea come le città italiane appartengano a tutti gli italiani, e che questi volantini vadano contro il senso di appartenenza e di unità che dovrebbe caratterizzare il nostro Paese.