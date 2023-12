La Roma si Oppone alla Superlega: “Minaccia la serie A”

La Roma si oppone alla Superlega dopo la sentenza della Corte Europea: “stretta collaborazione in partnership con UEFA e FIFA”.

La sentenza della Corte Europea ha aperto la possibilità di nuove competizioni calcistiche come la Superlega, ma club come la Roma si oppongono fermamente, sostenendo i valori tradizionali del calcio europeo.

La Sentenza della Corte Europea e le Reazioni dei Club

Possibilità di Nuove Competizioni

La sentenza della Corte Europea ha stabilito che UEFA e FIFA non possono vietare la creazione di nuove competizioni, aprendo teoricamente le porte a progetti come una Superlega rinnovata. Tuttavia, l’UEFA chiude a ogni possibilità di Superlega.

Posizioni Divergenti tra i Club

L’Atletico Madrid, il Bayern Monaco e il governo inglese si schierano contro la Superlega, cercando di proteggere i campionati nazionali e la Premier League. Al contrario, il presidente del Napoli, De Laurentiis, si mostra aperto al dialogo per un nuovo progetto.

La Posizione della Roma: No alla Superlega

Comunicato Ufficiale della Roma

L’AS Roma ha emesso un comunicato ufficiale, ribadendo il suo impegno nei confronti dei valori e del futuro del calcio europeo. Il club esprime un rifiuto categorico di qualsiasi progetto di Superlega, considerandolo un attacco ai campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. La Roma crede in una collaborazione tra i club attraverso l’ECA, in partnership con UEFA e FIFA, per il bene del calcio europeo.

Il Caso del Napoli: Una Posizione Differente

De Laurentiis Apre alla Superlega

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha espresso una posizione più aperta verso la Superlega, nonostante fosse contrario alla proposta iniziale di due anni fa. Egli sostiene la necessità di cambiare il sistema dei tornei UEFA e si dice pronto a iniziare un dialogo con altri club europei per sviluppare un nuovo progetto.