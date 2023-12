La nuova Superlega: 64 squadre e streaming gratis

La Superlega avrà 64 squadre e streaming gratis per uttti. l’idea di A22 Sports Management dopo la sentenza storica della Corte UE.

21 dicembre 2023 – Una giornata storica per il calcio mondiale: la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico internazionale. La decisione, che dichiara illegali le regole di FIFA e UEFA in merito alla creazione di competizioni alternative come la Superlega, apre le porte a nuove possibilità per i club e per i tifosi.

Il Verdetto Superlega: Un Colpo al Potere di FIFA e UEFA

La Corte ha stabilito che FIFA e UEFA hanno esercitato un “abuso di potere dominante”, impedendo ai club di partecipare a tornei non organizzati dalle due federazioni. Questo verdetto non solo legittima la possibilità di creare nuove competizioni, ma mette anche in discussione il monopolio storico di FIFA e UEFA sul calcio europeo e mondiale.

La Superlega: Un Progetto Ancora in Bilico

Nonostante la sentenza, la Corte non si è espressa specificatamente sulla legittimità del progetto Superlega. Tuttavia, la decisione apre indubbiamente nuove strade per la sua realizzazione. La Superlega, rappresentata da A22 Sports Management, potrebbe ora procedere senza le restrizioni precedentemente imposte.

Il Nuovo Format della Superlega: 64 squadre e streaming gratis per tutti

Il CEO di A22 Sports Management, Bernd Reichart, ha presentato un progetto ambizioso per la Superlega, che prevede:

64 squadre partecipanti , divise in tre divisioni: Star, Gold e Blue.

, divise in tre divisioni: Star, Gold e Blue. Un sistema di promozione e retrocessione , garantendo un dinamismo e un’apertura mai visti prima.

, garantendo un dinamismo e un’apertura mai visti prima. Partite gratuite in TV e streaming, rendendo il calcio più accessibile a tutti.

Calendario e Struttura della superlega

La Superlega si svolgerà da settembre ad aprile, con 14 partite per squadra (7 in casa e 7 fuori casa). La competizione sarà suddivisa in una regular season e le finals, con un sistema di playoff che coinvolge le migliori squadre di ogni divisione.

Impatto sulle Competizioni Nazionali

A22 Sports Management assicura che la Superlega sarà compatibile con i calendari delle competizioni nazionali, giocandosi a metà settimana. Questo aspetto è fondamentale per mantenere l’equilibrio nel panorama calcistico globale.

Superlega-UEFA, Cosa succede adesso?

La sentenza della Corte di Giustizia Europea e il progetto della Superlega pongono numerosi interrogativi sul futuro del calcio. Come reagiranno FIFA e UEFA? Quali saranno le dinamiche tra le competizioni nazionali e questa nuova Superlega? E soprattutto, come accoglieranno i tifosi questo cambiamento radicale?

Una cosa è certa: il calcio sta entrando in una nuova era, e tutti gli occhi sono puntati su come si evolverà questo sport amato da miliardi di persone in tutto il mondo.