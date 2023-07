Juventus, arriva la dura sentenza dell’UEFA: esclusione dalle Coppe e multa da 20 milioni

E’ arrivata la decisione della UEFA nei confronti della Juventus dopo l’Inchiesta Prisma e lo scandalo Plusvalenze.

La UEFA ha preso una decisione drastica nei confronti della Juventus, notizia tanto temuta dai tifosi bianconeri. Il club torinese è stato sanzionato dai vertici del calcio europeo con l’esclusione dalle coppe per la prossima stagione e una multa di 20 milioni di euro.

La sanzione è stata comminata a causa del caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. Di conseguenza, il club non parteciperà alla prossima edizione della Conference League. A ciò si aggiunge l’obbligo di pagare un contributo finanziario aggiuntivo di 20 milioni di euro, un vero e proprio colpo per le casse della società bianconera.

Dell’importo totale della multa, 10 milioni di euro sono soggetti a condizioni: verranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non rispetteranno i requisiti contabili stabiliti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA.

Sentenza Juventus, la Fiorentina parteciperà alla Conference League. Il comunicato

Al posto della Juventus, sarà la Fiorentina a partecipare alla Conference League. La decisione è stata presa dalla Prima Camera del CFCB (Comitato di Controllo Finanziario dei Club UEFA), presieduta da Sunil Gulati.

Sul sito ufficiale della UEFA è stato rilasciato il comunicato che conferma la sanzione:

“L’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) ha concluso che la Juventus ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha deciso di escludere la Juventus dalle competizioni UEFA maschili per club 2023/24 e imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA”.