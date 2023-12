Preoccupazione in Argentina per Lavezzi: “Ha bisogno di aiuto”

Ezequiel Lavezzi sedato e in Argentina: cosa è successo

L’ex calciatore argentino è tornato a casa dopo il ricovero in Uruguay per una frattura alla clavicola. Le indagini sull’incidente proseguono:

Ezequiel Lavezzi è tornato in Argentina dopo il ricovero in ospedale a Punta del Este, in Uruguay. L’ex calciatore, 38 anni, è stato trasportato in aereo nella sua città natale, Rosario, dove proseguirà il percorso di guarigione.

Lavezzi era stato ricoverato il 20 luglio dopo un incidente avvenuto durante una festa privata. Inizialmente si era parlato di una ferita da arma da taglio all’addome, ma la versione ufficiale dei fatti parla di una caduta.

Tuttavia, i dettagli frammentari emersi in queste ore lasciano presupporre che la dinamica dell’incidente sia più complessa. Secondo quanto riportato dal programma televisivo LAM, Lavezzi avrebbe avuto un alterco con alcuni partecipanti alla festa, che sarebbe sfociato in una colluttazione.

Diego Lavezzi, fratello dell’ex calciatore, sarà ascoltato dagli inquirenti che hanno avviato un’indagine per chiarire cosa è realmente accaduto.

Il Pocho, come viene soprannominato, non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni non sono del tutto stabili. Il viaggio di ritorno in Argentina è stato infatti condizionato da un leggero malore, per cui è stato necessario sedarlo.

La vicenda ha destato scalpore in Argentina, dove Lavezzi è ancora molto popolare. L’ex calciatore ha avuto una carriera di successo, giocando in club come San Lorenzo, Napoli e Paris Saint-Germain.

Le parole della famiglia Lavezzi



In un comunicato, la famiglia Lavezzi ha chiesto rispetto per la privacy dell’ex calciatore. “Ezekiel sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e di cure di ogni tipo”, si legge nella nota. “Chiediamo a tutti di rispettare la sua privacy in questo momento difficile”.