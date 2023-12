Spalletti e il Post Cancellato dopo Napoli-Frosinone

Luciano Spalletti ha creato un mistero tra i tifosi del Napoli con un post enigmatico, subito cancellato, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone.

L’ex tecnico azzurro ha postato un’immagine su Instagram, poi rimossa. Per i tifosi del Napoli è un messaggio chiaro, un riferimento alla sconfitta contro il Frosinone.

Luciano Spalletti ha pubblicato una storia enigmatica su Instagram nella notte di Napoli-Frosinone, la partita che ha sancito l’eliminazione dalla coppa Italia per gli azzurri di Mazzarri. L’immagine, poi rimossa, era semplicemente un quadrato nero.

Per i tifosi del Napoli, è stato un messaggio chiaro, un riferimento al crollo della squadra dopo l’addio di Spalletti. L’ex tecnico, infatti, aveva lasciato il club a maggio, dopo aver conquistato lo scudetto.

Spalletti ha sempre parlato di un addio difficile, di un rapporto speciale con la città e con i tifosi. In occasione della cerimonia in Comune per la consegna della cittadinanza onoraria, aveva detto: “Napoli mi manca tantissimo perché avevo instaurato un grandissimo rapporto con la squadra. Si era venuto a creare questo incredibile calcio relazionale, e ora mi manca un po’”.

È possibile che Spalletti abbia voluto esprimere il suo dispiacere per come si sono messe le cose a Napoli. La squadra, dopo la sua partenza, ha collezionato una serie di risultati negativi, culminati con la sconfitta contro il Frosinone.

Tuttavia, è anche possibile che si sia trattato di un semplice errore. Spalletti, infatti, è un personaggio molto attivo sui social e pubblica spesso immagini e video.

In ogni caso, la storia della storia di Spalletti e del Napoli è una storia sbagliata. Una storia finita troppo in fretta, senza un lieto fine.