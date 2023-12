Spalletti: “Ho nostalgia di Napoli. Lo scudetto me lo tengo stretto”

Spalletti esprime nostalgia per Napoli e rivela un forte legame emotivo con Maradona. Il tecnico parla anche del rapporto con Totti.

Luciano Spalletti, l’allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio napoletano, ha espresso i suoi sentimenti profondi nei confronti della città di Napoli e del suo periodo come allenatore della squadra. Le sue parole, ricche di affetto e nostalgia, sono state condivise nel programma “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, dove Spalletti ha parlato del suo legame speciale con la squadra e della cittadinanza onoraria ricevuta dal capoluogo campano.

Spalletti ha Nostalgia di Napoli

Spalletti ha rivelato una forte nostalgia di Napoli, descrivendo il rapporto che aveva instaurato con la squadra come unico e prezioso. “Napoli mi manca tantissimo perché avevo instaurato un grandissimo rapporto con la squadra. Si era venuto a creare questo incredibile calcio relazionale, e ora mi manca un po’.

Lo scudetto me lo sento bene addosso e mi tengo ben stretto, anche se nel calcio si brucia tutto in fretta. A Napoli mi hanno fatto sentire come nessuna persona può meritare di sentirsi.

La cittadinanza onoraria? Una roba bellissima. Quando mi hanno detto che l’ultimo sportivo ad averla ricevuta è stato Maradona ho vacillato e sono anche un po’ arrossito“.” ha detto, sottolineando come lo scudetto vinto con la squadra gli sia particolarmente caro.

L’emozione di Spalletti è palpabile quando ricorda come la città di Napoli lo abbia fatto sentire apprezzato e onorato, in particolare riferendosi alla cittadinanza onoraria, che lo ha emozionato profondamente, specialmente sapendo di seguire le orme di Diego Maradona.

La Relazione con Totti e il Carattere di Spalletti

Spalletti ha anche toccato il tema del suo rapporto con Francesco Totti durante il loro tempo insieme alla Roma, sottolineando l’importanza di difendere il club e i risultati della squadra. Ha ricordato il loro rapporto lavorativo, evidenziando come la gestione di situazioni difficili abbia contribuito al successo della squadra. Riguardo alle voci sul suo carattere, Spalletti ha risposto con sicurezza, affermando che le opinioni esterne non riflettono la realtà del suo modo di essere e di gestire le relazioni professionali.

Luciano Spalletti rimane una figura emblematica nel mondo del calcio, particolarmente per i tifosi del Napoli. Il suo legame con la città e la squadra, insieme ai ricordi emotivi legati a figure come Maradona, evidenziano il suo profondo impatto nel calcio napoletano. Le sue riflessioni non solo mostrano un allenatore di successo, ma anche una persona capace di creare legami significativi e duraturi nel mondo dello sport.