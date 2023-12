Napoli, Cittadinanza onoraria a Spalletti: “Ora sono uno scugnizzo”

Luciano Spalletti ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli: “Nessun mortale merita tutto questo. La città è casa mia, ora mi sento uno scugnizzo”.

Questa mattina l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Napoli, in segno di riconoscimento per la vittoria dello scudetto nella passata stagione. Una cerimonia emozionante per il tecnico toscano, che nel suo discorso ha esternato ancora una volta tutto il suo amore per Napoli.

La Cittadinanza onoraria di Napoli a Spalletti

“Mamma mia che responsabilità mi date! Non so se merito tutto questo” ha dichiarato visibilmente commosso Spalletti, ringraziando tutte le componenti societarie e la squadra artefice del terzo tricolore azzurro.

Poi, rivolgendosi alla città, ha aggiunto: “Napoli ora sei casa mia. Sono un ‘officially scugnizzo‘, non merito quello che mi avete fatto sentire”. Parole che testimoniano il legame indissolubile che si è creato tra l’allenatore di Certaldo e Napoli. Oggi più che mai uniti, dopo questo prestigioso riconoscimento.

Spalletti ha poi parlato della vittoria dello scudetto

“Ringrazio il Sindaco Manfredi e tutta la Giunta Comunale per avermi voluto premiare così. Il mio pensiero va a tutti i miei collaboratori: lo staff tecnico, i medici, i massaggiatori, gli autisti.

Tutte le persone che hanno lavorato con me la scorsa stagione. Ringrazio il direttore Cristiano Giuntoli ed il suo staff, il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la società. Soprattutto, ringrazio i miei giocatori, che sono gli artefici di tutta la bellezza uscita fuori la scorsa stagione; una bellezza che tutti sono stati costretti a mandare in giro per il mondo.

La mia emozione, oggi, è indescrivibile. Non so se merito tutto questo, perché avevo una squadra fortissima e si poteva vincere il campionato”.