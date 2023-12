Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha lodato Spalletti e parlato delle ambizioni del club durante i Gazzetta Sports Awards.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto durante la cerimonia dei Gazzetta Sports Awards, ha ringraziato pubblicamente l’allenatore Luciano Spalletti per il lavoro svolto sulla panchina azzurra.

De Laurentiis ha sottolineato come Spalletti sia stato in grado di “modellare il gruppo di lavoro come pochi”, nonostante durante il calciomercato estivo la società abbia ceduto ben 6 titolari sostituendoli con nuovi acquisti.

“Ringrazio in primis Spalletti che è riuscito a modellare il gruppo di lavoro come pochi. Alla fine del primo anno di Spalletti al Napoli gli avevamo levato sei giocatori fondamentali e li abbiamo sostituiti.

Chiaro che poteva esserci qualche dubbio, me lo dicevano i tifosi in estate, erano contro di me per aver cambiato i sei beniamini. Spalletti ha saputo coniugare il prima e il dopo, e far rendere al massimo i giocatori nuovi”.

Il numero uno del club partenopeo ha ammesso che in estate questi cambiamenti avevano destato dubbi e perplessità tra i tifosi, che si erano schierati contro la proprietà. Ma Spalletti è riuscito brillantemente a integrare i nuovi, “coniugando il prima e il dopo” e facendo rendere la squadra al massimo delle proprie possibilità.

“Napoli vorrebbe vincere lo scudetto ogni anno, ma si vince già con l’essere napoletani”.

Un lavoro straordinario quello del tecnico toscano, capace di rilanciare il Napoli nonostante l’addio di diverse colonne degli ultimi anni. Il presidente azzurro ha quindi colto l’occasione per ringraziarlo pubblicamente.