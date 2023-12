SSC Napoli, cena di Natale: ADL glissa sul rinnovo di Osimhen

Nella cena di Natale della SSC Napoli, ADL ha glissato sulle domande relativi al rinnovo di Osimhen. Presenti tutti i calciatori tranne l’influenzato Ostigard.

Si è svolta questa sera a Palazzo Petrucci la tradizionale cena di Natale della SSC Napoli. Presente il presidente Aurelio De Laurentiis con la moglie Jaqueline e tutti i calciatori, ad eccezione dell’indisponibile Ostigard.

I giornalisti hanno provato a chiedere novità sul rinnovo di Victor Osimhen al numero uno azzurro, ma ADL ha preferito non rispondere glissando sull’argomento. L’attaccante nigeriano, reduce dalla vittoria del Pallone d’Oro africano, è apparso sorridente e rilassato.

Dunque nessuna indiscrezione particolare sul prolungamento del contratto del bomber, nonostante le voci insistenti delle ultime ore di un accordo sempre più vicino. Probabilmente De Laurentiis preferisce mantenere ancora la privacy in attesa che si concretizzi definitivamente l’intesa.

La cena di Natale della SSC Napoli è comunque trascorsa in clima di festa e serenità per gli azzurri, in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia entusiasmante. L’obiettivo è difendere lo scudetto conquistato nella passata annata.