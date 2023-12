SKY, Di Marzio: Elmas-Lipsia, accordo vicino: al Napoli 25 milioni

Elmas-Lipsia, accordo vicino per 25 milioni. Il Napoli punta Mazzocchi della Salernitana per la fascia destra, alternativa Faraoni del Verona.

Eljif Elmas sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, la cessione del centrocampista macedone classe ’99 al Lipsia è in dirittura d’arrivo.

Il club tedesco avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore, offerta che il Napoli starebbe valutando positivamente dopo un’attenta analisi di tutti i dettagli. L’operazione, stando alle indiscrezioni, dovrebbe chiudersi a breve sulla base di 25 milioni senza l’inserimento di contropartite tecniche.

Un addio pesante per gli azzurri, visto che Elmas in questi anni si è ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni, fornendo il suo apporto a centrocampo ma anche come esterno d’attacco all’occorrenza. Con la sua partenza e quella già definita di Zanoli, destinato al Genoa, il Napoli dovrà intervenire sul mercato per puntellare la rosa a disposizione di mister Mazzarri.

In particolare, la dirigenza partenopea è alla ricerca di rinforzi sugli esterni difensivi. Il primo nome sulla lista del ds Meluso è quello di Pasquale Mazzocchi, rivelazione della Salernitana in questa prima parte di stagione. Terzino destro classe ’95, abile sia in fase di spinta che di copertura, Mazzocchi piace parecchio al Napoli che sarebbe disposto a investire 1-2 milioni per strapparlo ai campani a gennaio.

Qualora però la Salernitana, desiderosa di monetizzare la cessione del laterale per poi reinvestire sul mercato, dovesse chiedere una cifra maggiore (si vocifera di una richiesta da 4 milioni), la dirigenza del Napoli virerebbe come alternativa su Davide Faraoni, esterno destro del Verona che in passato era déjà stato vicino al trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Il direttore sportivo Meluso è dunque al lavoro per garantire a mister Mazzarri un nuovo rinforzo sulla fascia, dove Di Lorenzo ha tirato troppo la carretta nella prima parte di stagione. La cessione di Elmas fornirebbe il tesoretto necessario per chiudere un colpo in entrata e sistemare la corsia destra.