Lipsia-Elmas, offerta da 25 milioni: I dettagli dell’Offerta del Red Bull

Napoli, assalto dal Red Bull Lipsia per Elmas: offerta da 25 milioni. Il calciomercato di gennaio si scalda.

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas è finito nel mirino del Red Bull Lipsia. Il club tedesco, secondo quanto riportano i media locali, avrebbe già trovato l’accordo con il calciatore macedone sulla base di un contratto fino al 2028.

Il Trasferimento di Eljif Elmas al Red Bull Lipsia

Offerta Economica

Il Red Bull Lipsia ha intensificato il suo interesse per Eljif Elmas, centrocampista di talento del Napoli. Secondo fonti vicine al club, il Lipsia ha proposto 25 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2025 con il club partenopeo. Ora, la decisione spetta al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quale deve valutare l’opportunità di questa cessione.

Implicazioni Tattiche e Tecniche

Il trasferimento di Elmas al Lipsia rappresenta un’importante mossa strategica per il club tedesco. Secondo quanto riportato dalla Bild, il centrocampista macedone è stato individuato come il sostituto ideale di Emil Forsberg, storico giocatore del Lipsia. Forsberg, dopo otto anni di militanza, ha lasciato il club per unirsi al New York Red Bull, un’altra squadra sotto l’egida della Red Bull.

Dettagli Contrattuali

Sky Sport Germania ha rivelato dettagli aggiuntivi riguardo l’accordo tra Elmas e il Lipsia. Il contratto prevede un impegno fino al 2028, con un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Questi termini economici sottolineano la fiducia del Lipsia nelle capacità di Elmas e la sua volontà di investire significativamente nel suo futuro.

Elmas saluta Napoli?

Adesso la palla passa nelle mani di Aurelio De Laurentiis: il patron partenopeo dovrà decidere se accettare la proposta tedesca e cedere uno dei gioielli della rosa azzurra già nella finestra di mercato di gennaio che si aprirà a breve.

Elmas in questa stagione sta trovando poco spazio, ma ha dimostrato in passato le sue qualità, attirando le attenzioni di diversi top club europei. Il Lipsia sembra fare sul serio e vuole portarlo in Bundesliga.