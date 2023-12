Napoli-Frosinone: La Gazzetta Critica Duramente De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport, punta il dito sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, accusato di risultati deludenti.

La sconfitta del Napoli contro il Frosinone ha scatenato un’ondata di critiche nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, con la Gazzetta dello Sport in prima linea nell’esprimere un giudizio severo sulla sua gestione estiva della squadra. Il quotidiano milanese ha messo in luce una serie di scelte discutibili che hanno portato a questo momento di crisi per il club partenopeo.

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, non ha risparmiato parole dure per De Laurentiis, descrivendolo come isolato in una “bolla” di autogestione che ha avuto effetti negativi sul rendimento della squadra. “Di squadra manco a parlarne”, scrive il giornale, sottolineando come le decisioni estive del presidente abbiano portato a una serie di acquisti poco efficaci e alla scelta di un allenatore, Rudi Garcia, non era all’altezza della situazione.

Il giornale milanese ha evidenziato come le scelte di mercato, che hanno portato a Napoli giocatori come Natan, Cajuste e Lindstrom, si siano rivelate insufficienti. Questi giocatori, anche nell’ultima partita contro il Frosinone, non hanno fornito il contributo atteso. Inoltre, la gestione di Walter Mazzarri, che ha ereditato una situazione difficile, è stata messa in discussione per le sue decisioni di turnover, considerate discutibili.

Un punto particolarmente critico riguarda la mancanza di un direttore sportivo nel club, con De Laurentiis che ha preferito gestire personalmente gli affari del mercato: “Il presidente ha addirittura affermato di aver scoperto il talento di Kvaratskhelia grazie a suo figlio Edo, E poi i risultati sono questi. Eclatanti”.

La Gazzetta conclude che, nonostante le responsabilità possano essere distribuite tra giocatori e staff tecnico, è la gestione estiva di De Laurentiis a essere sotto i riflettori. La sua decisione di operare senza un direttore sportivo e di fare affidamento su scelte di mercato discutibili ha portato a una situazione in cui il Napoli sembra aver perso la sua direzione, con risultati “eclatanti” come la sconfitta contro il Frosinone.