Ezequiel Lavezzi Accoltellato in Uruguay: Ricoverato in Ospedale

Ezequiel Lavezzi accoltellato in Uruguay, ricoverato con ferite gravi. Indagini in corso, tifosi del Napoli in ansia.

Punta del Este, Uruguay – L’ex attaccante del Napoli e della nazionale argentina, Ezequiel Lavezzi, è stato vittima di un’aggressione in Uruguay, riportando gravi ferite. Secondo le ultime notizie da C5N, Lavezzi è attualmente ricoverato al Sanatorio Cantegril di Punta del Este, dopo essersi presentato alle autorità con una ferita da taglio e una scapola rotta.

L’incidente è avvenuto dopo una festa a cui l’ex calciatore del Napoli partecipava nella città uruguaiana. Lavezzi, meglio conosciuto come “il Pocho“, era in compagnia della sua partner al momento dell’aggressione. Le autorità, rispondendo a una chiamata d’emergenza, hanno prontamente trasportato l’ex sportivo alla clinica locale per ricevere le cure necessarie.

La polizia uruguaiana sta attualmente conducendo indagini, raccogliendo testimonianze dai partecipanti alla festa e dallo stesso Lavezzi. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni di Lavezzi non sembrano mettere in pericolo la sua vita. Tuttavia, l’entità delle sue ferite, in particolare la ferita da taglio e la scapola rotta, sottolineano la gravità dell’incidente.

Al momento, non è stata ancora presentata alcuna denuncia formale alle autorità da parte dell’ex calciatore. La comunità sportiva e i fan di Lavezzi sono in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute e sui dettagli dell’aggressione.