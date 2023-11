Telefonata emozionante di Lavezzi a Mazzarri: la promessa del Pocho

Il Pocho Lavezzi, allenato già da Mazzarri alla prima esperienza azzurra, ha telefonato al tecnico del Napoli facendogli una promessa.

Nel contesto del ritorno di Walter Mazzarri al Napoli, un capitolo emozionante si è aperto con una telefonata personale da parte di Ezequiel Lavezzi al nuovo allenatore azzurro. Dopo dieci anni, Mazzarri è nuovamente alla guida della squadra partenopea, un ritorno che ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati.

Secondo le informazioni riportate dal Corriere del Mezzogiorno, numerosi ex calciatori hanno fatto sentire la propria voce in segno di augurio a Mazzarri, tra cui il Pocho Lavezzi, che ha avuto l’onore di essere allenato dal tecnico toscano durante la sua prima esperienza con il Napoli.

Il quotidiano ha documentato l’evento in questi termini: “Il ritorno di Mazzarri a Napoli ha riacceso gli entusiasmi. In tantissimi ieri hanno fatto uno squillo al nuovo allenatore per augurargli il meglio in questa sua nuova esperienza sulla panchina partenopea e anche il Pocho Lavezzi ha telefonato a Mazzarri. Una telefonata emozionante, durante la quale Lavezzi ha promesso a Mazzarri di venire presto a vederlo allo stadio Diego Armando Maradona”.

L’argentino non tarderà a onorare la sua promessa, prevedendo la sua presenza a Fuorigrotta nel prossimo futuro. Un gesto che rafforza ulteriormente il legame speciale tra Mazzarri e i suoi ex giocatori, creando un’atmosfera di anticipata attesa e apprezzamento nel mondo del calcio napoletano.