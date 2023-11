GAZZETTA – Mazzarri, il 4-3-3 e non solo: c’è un altro modulo che il tecnico potrebbe approfondire

Che modulo adotterà il neo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri? Non solo il 4-3-3, c’è un’altra variante nella mente del tecnico.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Walter Mazzarri, nella sua nuova avventura, sembra orientato verso il consolidato 4-3-3, ma c’è un altro modulo che potrebbe guadagnare terreno nel suo repertorio tattico. Ne parla proprio la Gazzetta dello Sport, sottolineando come la variante interessante sia il 3-4-3, sebbene al momento non sia la priorità di questo Napoli.

Secondo il quotidiano sportivo, l’idea di Mazzarri sarebbe quella di utilizzare il 3-4-3 in determinate situazioni di gioco, con Di Lorenzo spinto un po’ più avanti. In questa configurazione, Kvaratskhelia assume un ruolo chiave come leader tecnico. Contrariamente all’idea di relegarlo in panchina o impiegarlo come sostituto, Mazzarri sembra credere che Kvara eccella quando parte dalla fascia, dove ha un punto di riferimento e la libertà di aprire le difese avversarie a suo piacimento.

“L’unica variante, ma non è di stretta attualità, è – con Di Lorenzo un po’ più avanti – il 3-4-3. Perché Kvara – altro che panchina o sostituzioni – per Mazzari è evidentemente il leader tecnico, e – come succederebbe con moduli diversi – non va innescato in mezzo al campo, da seconda punta, sottopunta o trequartista. Kvara ha bisogno di partire sulla fascia, dove ha un riferimento, con la libertà di scegliere come aprire le difese”.

Sebbene al momento non sia al centro delle decisioni tattiche di Mazzarri, il 3-4-3 potrebbe emergere come una valida alternativa, offrendo nuove prospettive tattiche e sfruttando al meglio le abilità di giocatori chiave come Kvaratskhelia. L’evoluzione del modulo potrebbe essere una delle sorprese da tenere d’occhio nella stagione in corso.