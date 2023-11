Primo test per Mazzarri alla guida del Napoli: allenamento congiunto con la Juve Stabia e partitella finale

Oggi Mazzarri, nella consueta seduta a Castel Volturno, guiderà il suo Napoli in un allenamento congiunto con la Juve Stabia.

CALCIO NAPOLI. Nella seconda giornata di lavoro a Castel Volturno, Walter Mazzarri guiderà il Napoli in un allenamento congiunto con la Juve Stabia. Le due squadre si sfideranno in un’amichevole a porte chiuse nel pomeriggio, segnando un ulteriore passo nella preparazione della squadra partenopea.

La Juve Stabia, attualmente al comando del Girone C della Serie C, è stata già avversaria degli azzurri in un’amichevole lo scorso anno. Questa volta, la partita si terrà nuovamente a Castel Volturno, forse cercando di catturare sia l’effetto nostalgia che l’effetto scaramanzia.

Il tecnico Mazzarri dovrà fare a meno di 12 nazionali e di 3 giocatori infortunati, tra cui Meret, Mario Rui e Osimhen. Per integrare la squadra, saranno aggregati alcuni giovani della Primavera.

La formazione azzurra sarà quasi ‘sperimentale’ e obbligata, data l’assenza di diversi giocatori chiave. Sebbene il modulo possa variare, si prevede che Mazzarri inizi con un 4-3-3. L’allenamento sarà un’opportunità per testare la squadra in una situazione di gioco reale, ma si tratterà comunque di una sgambatura.

La probabile formazione che il tecnico partenopeo schiererà potrebbe includere Gollini in porta, con Zanoli, Rrahmani, Natan e Juan Jesus in difesa. A centrocampo, Demme, Gaetano e Gioielli, mentre in attacco si potrebbe vedere in azione Zerbin, Vigliotti e Simeone. La tattica potrebbe subire variazioni durante il match, ma questa sarà un’occasione per valutare le opzioni disponibili per Mazzarri in vista delle prossime sfide.