Mazzarri è tornato a casa, tolto il primo sfizio: “Voglio una pizza”

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha trascorso una serata a Pozzuoli insieme a storici amici, parte dello staff e Edo De Laurentiis.

Nella serata di ieri, Walter Mazzarri ha scelto il calore di Napoli per una cena informale. Il noto allenatore si è diretto al porto di Pozzuoli, ospite del suo vecchio amico Procolo Lubrano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la location scelta offre una vista mozzafiato sul golfo, nonostante le attuali preoccupazioni legate al bradisismo e alle solfatare.

La sorpresa è stata grande quando Mazzarri è apparso diverso: ha abbandonato il tabacco tradizionale per abbracciare la sigaretta elettronica, gestendola con tranquillità. Il Ristorante Europa, suo rifugio storico, ha subito un restyling diventando più moderno, sebbene la cucina tipica dei Campi Flegrei mantenga la sua autenticità.

La serata è stata un viaggio nel passato per il nuovo allenatore azzurro, accompagnato da Nicolò Frustalupi (rientrato come vice dopo l’esonero dell’anno precedente con la Primavera retrocessa), Pondrelli e il team manager Santoro. Seduti attorno al tavolo, sembrava un ritorno indietro nel tempo, come se non fossero trascorsi dieci anni, ma solo dieci ore, come nel film Amarcord. “Voglio una pizza”, ha dichiarato Mazzarri, soddisfatto del suo primo desiderio da allenatore azzurro. Alla cena era presente anche Edoardo De Laurentiis, testimone di questo incontro informale e ricco di nostalgia.