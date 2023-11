Tudor-Napoli, l’agente del tecnico: “Vi spiego perchè è saltata la trattativa”

L’agente di Tudor, Anthony Seric, rivela i dettagli dietro al mancato accordo con il Napoli e chiarisce i motivi della rottura.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il tanto atteso accordo tra Igor Tudor e il Napoli sembrava sul punto di concretizzarsi, ma il sogno si è infranto. Anthony Seric, agente del tecnico croato, ha fornito alla Gazzetta dello Sport una panoramica dettagliata sugli elementi che hanno portato alla brusca interruzione delle trattative.

Divergenze Tattiche

“Erano idee troppo diverse per essere compatibili”, ha dichiarato Seric, riferendosi alle divergenze tattiche tra il club e Tudor. Il Napoli, infatti, aveva esigenze ben chiare riguardo al sistema di gioco, preferendo un approccio basato sul 4-3-3. Le discussioni vertevano su come sviluppare questa filosofia di gioco, ma Tudor, noto per il suo stile dinamico con esterni a tutta fascia, sembrava in disaccordo con la visione del club.

Ambizioni a Lungo Termine

Una delle principali ragioni della rottura è emersa dall’aspirazione di Tudor a un contesto a lungo termine. “Igor desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi. Non avrebbe mai accettato 7 mesi”, ha affermato Seric. La volontà di Tudor di non essere un semplice traghettatore è stata una pietra angolare nella mancata conclusione dell’affare.

Durata del Contratto e Principi Fondamentali

La proposta del Napoli, secondo Seric, prevedeva un possibile rinnovo basato sugli “obiettivi”, ma l’agente ha sottolineato che non si è mai discusso in dettaglio di questa eventualità. Tudor, infatti, ha chiari principi, ponendo la durata del contratto come prioritaria rispetto alle considerazioni economiche. “Tudor ha dei principi, i soldi vengono dopo“, ha precisato Seric.

Nessun Rimpianto, Solo Differenze di Vedute

Seric ha concluso la sua esposizione affermando che non c’è delusione da parte di Tudor, ma che semplicemente erano “due idee troppo diverse per essere compatibili”. La trattativa è sfumata non a causa di rimpianti, ma a causa di visioni divergenti che rendevano impossibile un accordo soddisfacente tra le parti.