Mazzarri ramanzina alla squadra a Castel Volturno: il retroscena

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno con un confronto tra Mazzarri e la squadra.

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, dopo la sconfitta per 4-0 contro il Frosinone in Coppa Italia. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma sabato all’Olimpico per la 17esima giornata di Serie A.

Prima dell’inizio della seduta di allenamento, c’è stato un confronto intenso e costruttivo tra l’allenatore Walter Mazzarri e la squadra. Il mister ha ribadito che la gara di ieri è una sorta di “lezione in vista del futuro”. “Approcciare le partite in tale modo non sarà più permesso”, ha sottolineato Mazzarri in tono fermo e deciso.

La squadra si è poi divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini dalla rosa, sul campo 2, hanno iniziato la seduta con attivazione e circuito di forza. Poi il gruppo è passato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico tattico e serie di partitelle a campo ridotto.

Anguissa e Zielinski hanno lavorato in gruppo. Olivera ha fatto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas.

Il Napoli è chiamato a una reazione importante contro la Roma

La sconfitta contro il Frosinone è stata un duro colpo per il Napoli, che è attualmente fuori dalla zona Champions League. La squadra è chiamata a una reazione importante contro la Roma, che è in piena corsa per lo scudetto.

Il Napoli deve resettare in fretta perché sabato all’Olimpico ci sarà la difficile trasferta contro la Roma. Intanto arrivano buone notizie dai rientri di Anguissa e Zielinski, anche se Olivera sta proseguendo il lavoro personalizzato.

Mazzarri dovrà trovare la formula giusta per far tornare la squadra a giocare con la giusta determinazione e concentrazione.