Mazzarri: “Ci siamo sfaldati con i 5 cambi titolari. Mercato? Se qualcuno ha la faccia di andar via…”

Dopo la sconfitta con il Frosinone, l’allenatore Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi sui problemi tattici e sul mercato azzurro.

Dopo la cocente sconfitta contro il Frosinone e l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha affrontato la stampa nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona, gettando luce sui motivi delle difficoltà della sua squadra e aprendo a possibili cambiamenti di mercato.

Difficoltà con i titolari e i 5 cambi

“Intanto mi preme ringraziare il pubblico. Nonostante errori banali ci hanno sempre sostenuto, anche sullo 0-2. Intanto faccio i complimenti a chi non ha giocato quasi mai ed ha fatto benissimo, meritavano di andare in vantaggio contro un Frosinone che mette in difficoltà tutti, lo sapete… Poi con i 5 che giocano sempre… e la squadra non mi è piaciuta che si sia sfaldati. Ci possono pure stare due errori e vai sotto, ma non puoi lasciare la partita come se fosse già finita. Ho già detto ai ragazzi che per fortuna domani ci vediamo e deve servirci per il campionato già con la Roma. Non mi è piaciuta la gara da quando ho fatto i cambi”.

Mazzarri ha sottolineato l’importanza di gestire le alternative con maggiore attenzione, evidenziando che la squadra sembrava aver perso concentrazione dopo i cinque cambi titolari. Un segnale che ha suscitato preoccupazione nel tecnico, il quale ha dichiarato: “Ho avuto la sensazione che forse con i 5 cambi si pensava inconsciamente di aver già vinto. Se si era fatto già bene con gli altri… questa è stata la mia sensazione”.

Di Lorenzo e le sue difficoltà

Il tecnico ha affrontato anche le difficoltà riscontrate da Giovanni Di Lorenzo. Mazzarri ha difeso il giocatore definendolo “un ragazzo d’oro, un grande giocatore” e attribuendo le sue prestazioni a una giornata storta. Ha sottolineato la particolarità della situazione, poiché Di Lorenzo, solitamente inamovibile, ha avuto il suo primo turno di riposo. Mazzarri ha concluso dicendo:

“E’ duracell, lui gioca sempre, per la prima volta che ha un turno di riposo… forse non è abituato e se giocava dall’inizio forse faceva la solita grande partita. Da qui si capisce che è una giornata anomala. E’ andata così, spero passi come una giornata negativa ma che sia utile per il futuro, altrimenti mi arrabbio io”.

Mercato e condizione fisica

Rispondendo alle domande sul mercato, Mazzarri ha dichiarato di discutere le valutazioni con la società e di lasciare che siano loro a spiegare eventuali cessioni. Ha evidenziato la necessità di sostituire giocatori come Anguissa, impegnato nella Coppa d’Africa, ma ha anche espresso la sua opinione decisa: “Dopo lo Scudetto, se qualcuno ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via. Poi la società spiegherà certe scelte o meno”.

Infine, il tecnico ha parlato della condizione fisica della squadra, notando in modo paradossale che chi ha giocato meno ha fatto meglio. Ha evidenziato la mancanza di tempo per intervenire sulla condizione fisica e ha spiegato che i cambi effettuati sono stati mirati a trovare brillantezza. “Chi di solito gioca titolare deve abituarsi forse ad entrare meglio, questo è quello che emerge”, ha concluso Mazzarri.