De Laurentiis plaude alla svolta Superlega, ora finalmente si realizza il sogno di competizioni gestite dai club stessi.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea che liberalizza il mercato del calcio, consentendo la creazione di competizioni alternative a Champions League ed Europa League senza il monopolio di UEFA e FIFA, trova il pieno appoggio di Aurelio De Laurentiis.

La Reazione di De Laurentiis dopo la sentenza Superlega

Da anni, De Laurentiis è un propugnatore di un cambiamento nel panorama calcistico internazionale, sostenendo l’idea di competizioni di alto livello gestite direttamente dai club. La sentenza della Corte UE sembra andare nella direzione auspicata dal presidente del Napoli, offrendo nuove opportunità per il calcio europeo.

Il Progetto Originale della Superlega e le Riserve di De Laurentiis

Nonostante il suo interesse per le competizioni alternative, De Laurentiis si era espresso in passato contro il progetto originale della Superlega del 2021, proposto da club come Real Madrid, Barcellona e Juventus. La sua preoccupazione principale riguardava la mancanza di merito sportivo nel format proposto, in cui alcune squadre avrebbero partecipato “di diritto” alla competizione, senza guadagnarsi il posto attraverso le prestazioni in campo.

Superlega: Un Nuovo Scenario per il Calcio Europeo

La sentenza della Corte di Giustizia Europea non dà il via libera al progetto della Superlega del 2021, ma liberalizza il mercato calcistico europeo. Questo significa che potrebbero nascere nuove competizioni, indipendenti da FIFA e UEFA, che rispettino i principi di merito sportivo e di gestione diretta da parte dei club.

Il Merito Sportivo al Centro

La nuova visione del calcio, sostenuta da De Laurentiis e altri dirigenti, pone il merito sportivo al centro del dibattito. Come dichiarato dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez, in questo nuovo scenario, “verrà imposto il merito sportivo”. Questo approccio potrebbe garantire una maggiore equità nelle competizioni e una distribuzione più meritocratica delle risorse.